Теракт в Питере 2017: несколько жертв взрыва в метро Петербурга погибли под колесами поезда

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости 5 апреля 2017: на сегодня шестеро пострадавших во время взрыва в метро остаются в крайне тяжелом состоянии. Семьям погибших выплатят более 2 млн рублей.

Теракт в Питере, новости на сегодня, 5 апреля 2017: несколько человек погибли при теракте под колесами поезда

По данным криминалистов СКР, несколько человек, погибших после теракта в петербургском метрополитене, скончались от железнодорожного травмирования.

Как пишет 47news со ссылкой на экспертов, в результате взрыва на рельсы выбросило трех человек, после чего их переехал поезд. Сообщается, что останки погибших собирали на протяжении полукилометра.

Кроме ужшкммт того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила в с воем Twitter о том, что шестеро из пострадавших при взрыве в метро остаются в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом.

"По состоянию на 08:00 мск в крайне тяжелом состоянии находятся 6 пострадавших, в тяжелом состоянии 4 пострадавших", - отметила она, не уточнив общее число пострадавших, которые на сегодняшний день остаются на лечении в стационарах Петербурга.

Теракт в Санкт-Петербурге 2017: метрополитен возместит ущерб семьям погибших и пострадавшим

Представители метрополитена Санкт-Петербурга выразили готовность возместить ущерб пассажирам, пострадавшим в результате теракта 3 апреля 2017 года.

Как отмечает пресс-служба подземки, возмещение ущерба пострадавшим и родственникам жертв будет производиться в соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном".

На компенсацию могут претендовать пассажиры, здоровью и (или) имуществу которых причинен вред; граждане, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти кормильца, а при отсутствии таких граждан — супруг, родители, дети умершего; граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода; лица, понесшие расходы на погребение, в случае смерти потерпевшего.

Метрополитен выплатит за каждого погибшего 2 млн 25 тыс. рублей. За причинение вреда имуществу потерпевшего Петербургский метрополитен готов выплатить 600 рублей за один килограмм веса багажа и 11 тыс. рублей за иное имущество на одного потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере.

Как писал TopNews, на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" около 14:40 мск 3 апреля прогремел взрыв в вагоне поезда. В результате самоподрыва смертника погибли 14 человек, еще несколько десятков человек попали в больницы Северной столицы.