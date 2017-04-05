"Челси" - "Манчестер Сити": прогноз на матч 05.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 31-го тура Английской премьер-лиги "Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017, прогноз на игру читайте в обзоре TopNews.

Лондонский "Челси" принимает 5 апреля 2017 года на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" ФК "Манчестер Сити" в матче 31-го тура АПЛ. Начало в 22:00 мск.

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: перед матчем 31-го тура АПЛ

"Челси" сейчас занимает лидирующее положение в турнирной таблице и имеет 69 очков после 30-ти туров. В предыдущих играх лондонский клуб одолел "Вест Хэм Юнайтед" и "Сток Сити" с ужшкммт одинаковым счетом 2:1, но затем проиграл "Кристал Пэлас" - 1:2.

"Манчестер Сити", в свою очередь, располагается на четвертой строчке в таблице с 58 баллами в арсенале. Ранее команда сыграла три ничьих - со "Сток Сити" (0:0), "Ливерпулем" (1:1) и "Арсеналом" (2:2).

До этого "Челси" и "МанСити" встречались в 14-м туре АПЛ. Тогда "горожане" потерпели поражение со счетом 1:3.

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:3 ВИДЕО голов

Нападающий "Челси" Диего Коста уверен, что если "Челси" победит "Манчестер Сити", то выбьет их из гонки за титул.

"Это будет игра за шесть очков. Если мы победим, то выбьем их из гонки за титул, после чего попытаемся сохранять дистанцию. Многое в этом плане будет зависеть от матча „Тоттенхэма“ с „Суонси“. Завтра мы попытаемся сыграть как можно лучше. Это очень важный матч, учитывая, что мы проиграли в последнем туре", - сказал он.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Челси" заслуженно лидирует в нынешнем сезоне Чемпионата Англии.

"Предстоит серьёзный поединок в гостях у «Челси»: важно учиться на таких матчах. У "Челси" не такой плотный график и больше времени на подготовку, но в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов. Они заслуженно лидируют в АПЛ, выиграв много матчей в этом сезоне. Все матчи – разные, но я хочу, чтобы моя команда боролась за победу. Мы начинаем играть лучше. Есть много аспектов, над которыми нам ещё нужно работать, а также стараться лучше контролировать ход матча. Все команды хотят играть лучше, и всем нужны перемены. Будущее игроков зависит от их успеха на поле", - сказал специалист.

"Челси" - "Манчестер Сити" 5 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Челси" со средним коэффициентом 2,31, на ничью - 3,5, на успех "Манчестер Сити" - 3,3.