 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

3 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

4 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

5 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

6 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

7 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

8 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 "Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Новости наших партнеров

На НТВ закрыли популярное шоу «Говорим и показываем»

Опубликовано 05.04.17 14:38 На НТВ закрыли популярное шоу «Говорим и показываем»

СМИ сообщили о закрытии ток-шоу Леонида Закошанского "Говорим и показываем".

Телеканал НТВ закрыл шоу «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским, несмотря на высокие рейтинги программы. Журналистов, которые работали над созданием шоу, теперь переведут на другие проекты, пишет журнал "Вокруг ТВ".

Так, Леонид Закошанский теперь будет помогать Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». По словам продюсеров шоу, история с закрытием программ — абсолютно естественное явление. Руководство телеканала проводит ребрендинг, а проект «Говорим и показываем» не подходит под новую концепцию НТВ.

Леонид Закошанский стал ведущим шоу «Говорим ужшкммт и показываем» в 2012 году. В эфире программы обсуждаются самые интересные новости страны, а также пикантные подробности из жизни знаменитостей.

При этом десятки человек, работавших над проектом, трудоустраивают в другие передачи - например, в программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

"У нашей программы были лучшие рейтинги на канале. Скорее всего, тут замешаны сплетни и внутренние скандалы. Но это факт, на днях мы записали последний мотор", - рассказал бывший сотрудник шоу.

Как выяснилось, причиной закрытия "Говорим и показываем" является ребрендинг канала НТВ. "Канал старается уйти от скандальности. Сейчас готовятся новые шоу, которые станут альтернативой. Леонид Закошанский останется на канале, потому что у него есть другие проекты, в частности шоу о жизни знаменитостей "Тоже люди", - пояснил продюсер канала. Его цитирует Ruposters.
Другие материалы по этой теме

Песков рассказал, как Путин отреагировал на речь Сокурова на премии "Ника"

Актер Епифанцев шокировал откровениями о сексе и семье в шоу на НТВ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга