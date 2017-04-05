На НТВ закрыли популярное шоу «Говорим и показываем»

СМИ сообщили о закрытии ток-шоу Леонида Закошанского "Говорим и показываем".

Телеканал НТВ закрыл шоу «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским, несмотря на высокие рейтинги программы. Журналистов, которые работали над созданием шоу, теперь переведут на другие проекты, пишет журнал "Вокруг ТВ".

Так, Леонид Закошанский теперь будет помогать Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». По словам продюсеров шоу, история с закрытием программ — абсолютно естественное явление. Руководство телеканала проводит ребрендинг, а проект «Говорим и показываем» не подходит под новую концепцию НТВ.

Леонид Закошанский стал ведущим шоу «Говорим ужшкммт и показываем» в 2012 году. В эфире программы обсуждаются самые интересные новости страны, а также пикантные подробности из жизни знаменитостей.

При этом десятки человек, работавших над проектом, трудоустраивают в другие передачи - например, в программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

"У нашей программы были лучшие рейтинги на канале. Скорее всего, тут замешаны сплетни и внутренние скандалы. Но это факт, на днях мы записали последний мотор", - рассказал бывший сотрудник шоу.

Как выяснилось, причиной закрытия "Говорим и показываем" является ребрендинг канала НТВ. "Канал старается уйти от скандальности. Сейчас готовятся новые шоу, которые станут альтернативой. Леонид Закошанский останется на канале, потому что у него есть другие проекты, в частности шоу о жизни знаменитостей "Тоже люди", - пояснил продюсер канала. Его цитирует Ruposters.