"Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Захарова прокомментировала демонстрацию фото Путина и Симоньян в сенате США.

Американский политик Джин Шахин принесла на слушания в сенат большую фотографию, на которой изображены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и российский лидер Владимир Путин.

«Эта фотография показывает то, что, мне кажется, происходит с RT», — сказала Шахин. Цитата приводится на сайте российского телеканала.

Сенатор утверждает, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.

«Эта фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США, на ней ужшкммт главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно», — сказала сенатор.

По её словам, «Кремль сам выбирает сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые новости». Однако российские СМИ отмечают, что представленная фотография есть в открытом доступе и она была сделана на десятилетии RT.

Позднее Маргарита Симоньян прокомментировала выступление сенатора, передает РИА Новости.

"Шеф, всё пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Джин Шахин "не первый раз отличается глупостями", но в этот раз "она превзошла саму себя". Дипломат добавила, что эта фотография демонстрирует, что в России женщины стали занимать достойные должности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию, произошедшую на слушаниях в американском Сенате, куда сенатор Джин Шахин принесла большой снимок с изображением главреда RT Маргариты Симоньян и российского президента Владимира Путина, сообщает РЕН-ТВ.

"Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию Президента России и Руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя", — написала спикер в своем Facebook.

По мнению Захаровой, снимок Путина и Симоньян демонстрирует то, что в России женщины стали занимать достойные для себя должности.

"Ещё фотография бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма. Даже две", — добавила она.