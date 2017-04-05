 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

3 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

4 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

5 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

6 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

7 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

8 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 "Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Новости наших партнеров

"Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Опубликовано 05.04.17 14:27 "Шеф, все пропало!": сенатор США принесла на заседание "засекреченное" ФОТО Путина и Симоньян

Захарова прокомментировала демонстрацию фото Путина и Симоньян в сенате США.

Американский политик Джин Шахин принесла на слушания в сенат большую фотографию, на которой изображены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и российский лидер Владимир Путин.

«Эта фотография показывает то, что, мне кажется, происходит с RT», — сказала Шахин. Цитата приводится на сайте российского телеканала.

Сенатор утверждает, что данный снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.

«Эта фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США, на ней ужшкммт главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно», — сказала сенатор.

По её словам, «Кремль сам выбирает сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые новости». Однако российские СМИ отмечают, что представленная фотография есть в открытом доступе и она была сделана на десятилетии RT.

Позднее Маргарита Симоньян прокомментировала выступление сенатора, передает РИА Новости.

"Шеф, всё пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Джин Шахин "не первый раз отличается глупостями", но в этот раз "она превзошла саму себя". Дипломат добавила, что эта фотография демонстрирует, что в России женщины стали занимать достойные должности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию, произошедшую на слушаниях в американском Сенате, куда сенатор Джин Шахин принесла большой снимок с изображением главреда RT Маргариты Симоньян и российского президента Владимира Путина, сообщает РЕН-ТВ.

"Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию Президента России и Руководителя телеканал RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя", — написала спикер в своем Facebook.

По мнению Захаровой, снимок Путина и Симоньян демонстрирует то, что в России женщины стали занимать достойные для себя должности.

"Ещё фотография бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма. Даже две", — добавила она.
Другие материалы по этой теме

СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

Отфотошопленное ФОТО Путина с макияжем признали экстремистским

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга