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СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

Опубликовано 05.04.17 13:56 СМИ нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции за €6 млн

По данным журналистов, новый муж Людмилы Путиной через полгода после ее развода с президентом купил дорогостоящую недвижимость на берегу Атлантического океана.

Предположительно, ставший новым супругом экс-жены президента России Людмилы Путиной бизнесмен Артур Очеретный оказался владельцем роскошной виллы во Франции стоимостью €6–7 млн. Соответствующее расследование провела корреспондент Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеся Шмагун.

Как напоминает "Медуза", о разводе президента России Владимира Путина с супругой Людмилой стало известно в 2013 году, а в январе 2016-го "Собеседник" назвал имя предполагаемого нового супруга бывшей жены президента – главы фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного.

По информации журналистов, он "много ужшкммт лет занимался бизнесом", но "не слишком удачно": ни одна из его компаний (IT, строительство и рыботорговля) "не имела особого успеха".

Однако, по информации издания, в  декабре 2013 года Очеретный купил виллу "Сюзанна" во французском городе Англет, причем в распоряжении OCCRP оказались документы, подтверждающие покупку.

"Сюзанну” окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг – поля для гольфа: в таких местах состоятельные люди встречают старость", – пишет "Медуза".

В объявлении о продаже виллы указана стоимость €6–7 млн, а кадастровая оценка виллы составляет €5,4 млн.

Журналисты уточняют, что  Очеретный "смог позволить себе купить виллу во Франции на берегу Атлантического океана" стоимостью более €5 млн через полгода после развода Людмилы Путиной с главой государства.

Также издание напоминает, что в 2015 году Reuters сообщало о приобретении Кириллом Шамаловым виллы за $3,7 млн в Биаррице. По слухам, Шамалов – это сын давнего друга Путина и совладельца банка "Россия" Николая Шамалова, причем сейчас Кирилл Шамалов приходится мужем Екатерине Тихоновой, которую журналисты называет дочерью Путина. К тому же вилла в Биаррице, как отмечает "Медуза", располагается в нескольких километрах от виллы Очеретного.

Ранее TopNews писал о том, что бывшую жену президента России видели в аэропорту Лондона, предположительно, с новым мужем Артуром Очеретным.
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