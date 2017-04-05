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Знак "шипы" обязателен или нет 2017: изменения ПДД вступили в силу с 4 апреля

Опубликовано 05.04.17 13:27 Знак "шипы" обязателен или нет 2017: изменения ПДД вступили в силу с 4 апреля

Знак "шипы" с 4 апреля 2017: новые поправки в правила дорожного движения вступили в силу.

Знак "шипы" с 04 апреля 2017 стал обязательным

С 4 апреля 2017 года вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым для российских автолюбителей стал обязательным знак "шипы". Теперь все автовладельцы, использующие шипованную резину, должны иметь соответствующий знак, чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о шипах.

По данным СМИ, с сегодняшнего дня вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 "О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090"и от 23 марта 2017 г. № 326 "О внесении изменений в Правила сдачи экзаменов ужшкммт на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений".

Отсутствие знака "Шипы" входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За отсутствие такого знака сотрудник ГИБДД может составить протокол и оштрафовать водителя на 500 рублей. Также наличие этого знака теперь обязательно для прохождения техосмотра.

По словам специалистов, знак "шипы" предназначен для оповещения водителей о том, что у такого транспортного средства может быть увеличен тормозной путь, что обязательно должно приниматься во внимание на дороге.

Знак "Шипы" с 4 апреля 2017 нужно на заднее стекло автомобиля, а за неимением такового - на заднюю поверхность автотранспортного средства, чтобы следующие за машиной водители могли его отличить. Лучше всего клеить знак в верхнем левом или правом углу заднего стекла.
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