Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
Опубликовано 05.04.17 13:30
Бежавшая из России Гайдар стала внештатным советником Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя главы Одесской облгосадминистрации Марию Гайдар своим внештатным советником. Соответствующий указ №83/2017 от 28 марта 2017 года опубликован на сайте президента Украины.
Уехавшая на Украину дочь архитектора рыночных реформ в России Егора Гайдара Мария Гайдар в мае 2016 года ушла с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе, напоминает "Интерфакс".
При этом она стала ужшкммт советником Саакашвили. В ноябре 2016 года сам Саакашвили заявил об отставке с поста главы Одесской ОГА, а позже объявил о создании новой политической силы.
Сама же Мария Гайдар заявила, что пока не планирует присоединяться к новой политсиле Саакашвили.