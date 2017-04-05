Бежавшая из России Гайдар стала внештатным советником Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя главы Одесской облгосадминистрации Марию Гайдар своим внештатным советником. Соответствующий указ №83/2017 от 28 марта 2017 года опубликован на сайте президента Украины.

Уехавшая на Украину дочь архитектора рыночных реформ в России Егора Гайдара Мария Гайдар в мае 2016 года ушла с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе, напоминает "Интерфакс".

При этом она стала ужшкммт советником Саакашвили. В ноябре 2016 года сам Саакашвили заявил об отставке с поста главы Одесской ОГА, а позже объявил о создании новой политической силы.

Сама же Мария Гайдар заявила, что пока не планирует присоединяться к новой политсиле Саакашвили.