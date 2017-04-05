 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

3 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

4 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

5 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

6 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

7 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

8 В НАК сделали заявление о готовящихся терактах в крупных российских городах (ФОТО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 СМИ узнали о "секретных тюрьмах" для геев в Чечне

Новости наших партнеров

Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко

Опубликовано 05.04.17 13:30 Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко

Бежавшая из России Гайдар стала внештатным советником Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя главы Одесской облгосадминистрации Марию Гайдар своим внештатным советником. Соответствующий указ №83/2017 от 28 марта 2017 года опубликован на сайте президента Украины.

Уехавшая на Украину дочь архитектора рыночных реформ в России Егора Гайдара Мария Гайдар в мае 2016 года ушла с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе, напоминает "Интерфакс".

При этом она стала ужшкммт советником Саакашвили. В ноябре 2016 года сам Саакашвили заявил об отставке с поста главы Одесской ОГА, а позже объявил о создании новой политической силы.

Сама же Мария Гайдар заявила, что пока не планирует присоединяться к новой политсиле Саакашвили.
Другие материалы по этой теме

"50 метиловцев": экс-секретарь Гайдар посмеялась над жертвами "Боярышника" (ФОТО)

Мария Гайдар попросила лишить её российского гражданства

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга