 
TOP 10

1 ФОТО тела смертника с места взрыва в метро появилось в СМИ

2 Последний твит сенатора Тюльпанова шокировал пользователей Сети (ФОТО)

3 Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин

4 СМИ: взрыв в метро Петербурга устроил парень из хорошей семьи

5 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

6 Выжившая при теракте в метро рассказала, что ехала рядом со смертником Джалиловым

7 Родители террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

8 В НАК сделали заявление о готовящихся терактах в крупных российских городах (ФОТО)

9 ФОТО Игоря Крутого после болезни шокировали поклонников композитора

10 СМИ узнали о "секретных тюрьмах" для геев в Чечне

Новости наших партнеров

СМИ узнали о "секретных тюрьмах" для геев в Чечне

Опубликовано 05.04.17 13:12 СМИ узнали о "секретных тюрьмах" для геев в Чечне

Из свидетельств собеседников газеты также следует, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.

Задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы», пишет «Новая газета» со ссылкой на свидетельства преследуемых в республике людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Издание уточняет, что первая волна массовых задержаний геев в республике началась в конце февраля. Это произошло после того, как был задержан мужчина, в телефоне которого нашли фотографии и видеоролики откровенного содержания, а также десятки ужшкммт контактов местных гомосексуалистов.

Вторая волна пришлась на конец марта. По данным «Новой газеты», она была связана с намерениями ЛГБТ-активистов провести акции в городах Северного Кавказа. 

Задержанных перенаправляли в «секретные тюрьмы». Отмечается, что об одной из них говорят все собеседники газеты.

По информации издания, тюрьма представляет собой несколько формально пустующих зданий и находится в городе Аргун. В двухтысячные в этих зданиях находилась военная комендатура, а после там размещался РОВД города. Собеседники газеты утверждали, что к преследованию имеют отношения спикер чеченского парламента Магомед Даудов и начальник ОМВД по городу Аргун Аюб Катаев.

Газета уточняет, что после первой волны всех находящихся в тюрьме выпустили, но когда ЛГБТ-активисты подали уведомления о намерении провести акции в городах Северного Кавказа, тюрьма вновь заполнилась.

Задержанных в тюрьме избивали и пытали. По данным газеты, в тюрьму привозили немало «случайных жертв» – гетеросексуалов. Изданию известно о как минимум троих погибших в аргунской тюрьме.

Также один из источников «Новой газеты» сообщил, что телефоны задержанных не отключали, так как «любой мужчина, который за это время позвонит или напишет, – уже новая добыча». Он рассказал, что выйти из тюрьмы можно было за «огромные» деньги (называется сумма в 1,5 млн рублей) или «сдав других».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, цитируя статью газеты, заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Его поддержал омбудсмен республики Нурди Нухажиев, назвав информацию о задержаниях геев «полным бредом».
Другие материалы по этой теме

СМИ сообщили о смертельных облавах на геев в Чечне

Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга