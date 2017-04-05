СМИ узнали о "секретных тюрьмах" для геев в Чечне

Из свидетельств собеседников газеты также следует, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.

Задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы», пишет «Новая газета» со ссылкой на свидетельства преследуемых в республике людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Издание уточняет, что первая волна массовых задержаний геев в республике началась в конце февраля. Это произошло после того, как был задержан мужчина, в телефоне которого нашли фотографии и видеоролики откровенного содержания, а также десятки ужшкммт контактов местных гомосексуалистов.

Вторая волна пришлась на конец марта. По данным «Новой газеты», она была связана с намерениями ЛГБТ-активистов провести акции в городах Северного Кавказа.

Задержанных перенаправляли в «секретные тюрьмы». Отмечается, что об одной из них говорят все собеседники газеты.

По информации издания, тюрьма представляет собой несколько формально пустующих зданий и находится в городе Аргун. В двухтысячные в этих зданиях находилась военная комендатура, а после там размещался РОВД города. Собеседники газеты утверждали, что к преследованию имеют отношения спикер чеченского парламента Магомед Даудов и начальник ОМВД по городу Аргун Аюб Катаев.

Газета уточняет, что после первой волны всех находящихся в тюрьме выпустили, но когда ЛГБТ-активисты подали уведомления о намерении провести акции в городах Северного Кавказа, тюрьма вновь заполнилась.

Задержанных в тюрьме избивали и пытали. По данным газеты, в тюрьму привозили немало «случайных жертв» – гетеросексуалов. Изданию известно о как минимум троих погибших в аргунской тюрьме.

Также один из источников «Новой газеты» сообщил, что телефоны задержанных не отключали, так как «любой мужчина, который за это время позвонит или напишет, – уже новая добыча». Он рассказал, что выйти из тюрьмы можно было за «огромные» деньги (называется сумма в 1,5 млн рублей) или «сдав других».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, цитируя статью газеты, заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Его поддержал омбудсмен республики Нурди Нухажиев, назвав информацию о задержаниях геев «полным бредом».