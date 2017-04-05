YouTube ВИДЕО: в Китае псих убил трех человек палочками для еды

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как мужчина заколол палочками трех пациентов клиники.

В Китае страдающий тяжелым психическим расстройством китаец заколол палочками для еды трех пациентов клиники, в которой они проходили лечение, еще один человек был ранен.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, нападавший по имени Ян Шитоу был помещен в специализированное лечебное заведение в конце февраля. Он напал на находившихся с ним в палате других ужшкммт пациентов оставшись без присмотра персонала.

Выяснилось, что Шитоу каким-то образом сумел освободиться от ремней, которыми был привязан к кровати. Затем он схватил оставленную на тумбочке палочку для еды и принялся наносить колющие удары по спящим соседям.

В итоге душевнобольного убийцу смогли остановить подоспевшие санитары. Мужчина передан в руки сотрудников полиции.

YouTube ВИДЕО: китаец убил трех человек палочками для еды