В среду, 5 апреля, Госдума рассмотрит предложенное депутатами от КПРФ протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, пишет РБК со ссылкой на двух участников заседания ссовета нижней палаты, на котором обсуждалась инициатива коммунистов.
Против этого поручения на заседании выступил спикер Думы Вячеслав Володин. Спикер считает, что «поддержать поручение — значит поддержать Навального».
Володин сказал депутатам, что ужшкммт не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию», сказал другой источник издания в совете нижней палаты. По его словам, Володин считает, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю».
Спикер сказал, что «у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о резиденциях Медведева и о связанных с ним фондах, которые получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фильм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». Отсутствие реакции властей на расследование стало причиной массовых антикоррупционных акций в городах России.