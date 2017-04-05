Пострадавших нет: Володин выступил против проверки фактов из фильма ФБК "Он вам не Димон" про Медведева

Спикер Госдумы Володин выступил против инициативы КПРФ о проверке фактов из фильма «Он вам не Димон».

В среду, 5 апреля, Госдума рассмотрит предложенное депутатами от КПРФ протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК​) Алексея Навального, пишет РБК со ссылкой на двух участников заседания с​совета нижней палаты, на котором обсуждалась инициатива коммунистов.

Против этого поручения на заседании выступил спикер Думы Вячеслав Володин. Спикер считает, что «поддержать поручение — значит поддержать Навального».

Володин сказал депутатам, что ужшкммт не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию», сказал другой источник издания в совете нижней палаты. По его словам, Володин считает, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю».

Спикер сказал, что «у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб».

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование​​ о резиденциях Медведева и о связанных с ним фондах, которые получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фильм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». Отсутствие реакции властей на расследование стало причиной массовых антикоррупционных акций в городах России.