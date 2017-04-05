В НАК прокомментировали слухи о готовящихся терактах в крупных российских городах (ФОТО)

Соответствующее заявление сделал Национальный антитеррористический комитет.

После теракта в метро Санкт-Петербурга, в соцсетях распространилась фотография листовки-сообщение от некоего "первоисточника в ФСБ", предупреждающего россиян быть осмотрительнее, так как в ряде крупных городов готовятся теракты. Информация моментально разлетелась по соцсетям и мессенджерам, вызвав много вопросов у пользователей.

"Источник в ФСБ никогда не сольет такую информацию в общее пользование. Не нагнетайте… После первого предложения можно не читать. Не просто ужшкммт источник, а целый ПЕРВОисточник. Фейк — эта бумажка, липа, ну, и далее можно как угодно назвать", — такие комментарии оставляют пользователи.

Позднее Национальный антитеррористически комитет России назвал недостоверной информацию о том, что в ряде городов России готовятся теракты.

"Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной", — приводит "Газета.ru" заявление комитета.

В НАК напомнили анонимным составителям листовки об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации о якобы готовящихся террористических актах. В ведомстве отметили, что в таких вопросах единственным достоверным источником информации могут быть только официальные сообщения ФСБ России и НАК.

Как писал TopNews, 3 апреля 2017 года в тоннеле петербургского метро сработало взрывное устройство. В результате теракта погибло 14 человек, десятки получили ранения. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.