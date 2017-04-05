Выжившая при теракте в Санкт-Петербурге рассказала, что ехала в вагоне метро рядом со смертником Джалиловым

Анна Стужина рассказала, что ей пришлось пережить в тот роковой день.

Выжившая после теракта в Санкт-Петербурге студентка Восточного института Анна Стужина рассказала журналистам РИА ФАН о том, что она пережила в роковой день в петербургской подземке.

По словам девушки, в этот день Анна возвращалась домой из медицинского центра и не обратила никакого внимания на вошедшего в вагон молодого человека с рюкзаком, несмотря на то, что она стояла всего в нескольких шагах от Акбаржона Джалилова, девушка ужшкммт не видела его и не узнала потом по распространенным в СМИ фотографиям.

"Я ехала в этом вагоне и находилась в трех шагах от эпицентра взрыва, но человека этого не видела. Я увидела яркую вспышку и услышала хлопок. Я сразу же закрыла лицо руками, поэтому они обгорели. Врачи сказали, что мои руки обдало огнем. Еще я перестала слышать на левое ухо", - сказала девушка.

Также Анна отметила действия пассажиров, бросившихся помогать пострадавшим после теракта.

"Люди на платформе буквально вытаскивали остальных из вагона через окна. Мне помог какой-то парень, потянул за руки, и я вылезла через окно в двери. После этого я самостоятельно вышла наверх. А на улице мне снова помогли. Девушка вызвала такси и на нем я доехала до дома", - пояснила пострадавшая.

Дома Аня дождалась возвращения сестры, которая, увидев ее состояние, сразу же вызвала бригаду медиков.

"Меня забрали в больницу, и ночь я провела в реанимации. Сейчас я уже в обычной палате и чувствую себя лучше. А насчет метро… Я пока боюсь туда спускаться", - добавила она.