Новости Сирии на 5 апреля 2017: Трамп обвинил Дамаск в химатаке

Последние новости Сирии на 5 апреля 2017: в Совбез ООН внесли проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Сирии.

Новости Сирии на 5 апреля 2017: Трамп возложил ответственность за химатаку в Идлибе на Асада

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб на правительство САР. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Лайф.

"Химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована цивилизованным миром", — говорится в заявлении Трампа.

Президент США отмечает, что эти действия "являются следствием слабости ужшкммт предыдущей администрации (Барака Обамы).

"Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести "красную линию" в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал, — отмечает Дональд Трамп".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя совершенные химические атаки в провинции Идлиб, призывал Россию и Иран оказать давление на Башара Асада.

В Совбез ООН внесли резолюцию по химатаке в Сирии

США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с сообщениями о применении химоружия в сирийском Идлибе. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак, передает РИА Новости.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Обвинения Асада со стороны США: мнение экспертов

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что в США предпринимают новую попытку давления сирийского лидера, хотя еще совсем недавно звучали заявления о том, что США рассматривают правление Асада в Сирии как "политическую реальность".

"У США семь пятниц на неделе: то говорят, что не против (Башара) Асада, то говорят, что народ Сирии якобы не хочет его видеть главой государства. У них все меняется чуть ли не каждый день. Что касается химоружия, то надо исходить из того, могло бы быть химоружие у "Исламского государства"*? Очевидно, что могло. В Мосульском университете была очень крупная химическая лаборатория. Те, кто раньше входил в химвойска Саддама Хусейна, и разрабатывали для ИГ* это химоружие. Известны факты, когда в Африке находили его элементы при обысках у боевиков ИГ*, которые там имели свои базы. Поэтому не исключено, что действительно был нанесен удар по базам боевиков и удачно попали в склад химоружия. А насчет того, было ли у Асада химическое оружие, то все помнят, как по инициативе России оно было вывезено и уничтожено. Причем, Россия выступила в качестве гаранта", — сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.