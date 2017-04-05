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"Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 05.04.17 10:22 "Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

Заявление российского премьер-министра вызвало бурную реакцию блогосферы.

Как писал TopNews, 4 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые отреагировал на расследование ФБК о "тайной империи", вышедшее ещё в начале марта.

Медведев прокомментировал обвинения, прозвучавшие от оппозиционера Алексея Навального, в день посещения завода "Тамбовский бекон" в Тамбовской области.

По словам главы российского правительства, расследование Навального делалось по принципу компота: его авторы якобы "собрали разную муть и чушь про его знакомых людей, людей, о которых он никогда не слышал, про ужшкммт места, где он не бывал, и места, о которых он тоже никогда не слышал". По его словам, сотрудники ФБК нашли "какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создали продукт и предъявили его".

"Даже тот персонаж, о котором вы говорите, он открыто говорит, что все плохие, а меня изберите президентом. Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, часто несовершеннолетних, что вообще практически преступление, делает их заложниками своей политической программы. Персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно", - сказал Дмитрий Медведев.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на слова премьер-министра.

 

Многие обратили внимание на место, которое выбрал Медведев для своего заявления.
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