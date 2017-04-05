"Чушь, бумажки и компот": соцсети отреагировали на ответ Медведева Навальному (ФОТО, ВИДЕО)

Заявление российского премьер-министра вызвало бурную реакцию блогосферы.

Как писал TopNews, 4 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые отреагировал на расследование ФБК о "тайной империи", вышедшее ещё в начале марта.

Медведев прокомментировал обвинения, прозвучавшие от оппозиционера Алексея Навального, в день посещения завода "Тамбовский бекон" в Тамбовской области.

По словам главы российского правительства, расследование Навального делалось по принципу компота: его авторы якобы "собрали разную муть и чушь про его знакомых людей, людей, о которых он никогда не слышал, про ужшкммт места, где он не бывал, и места, о которых он тоже никогда не слышал". По его словам, сотрудники ФБК нашли "какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создали продукт и предъявили его".

"Даже тот персонаж, о котором вы говорите, он открыто говорит, что все плохие, а меня изберите президентом. Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, часто несовершеннолетних, что вообще практически преступление, делает их заложниками своей политической программы. Персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно", - сказал Дмитрий Медведев.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на слова премьер-министра.

- Чушь и какие-то бумажки

- А у Вас точно юридическое образование? — Bob Farber (@Bobchensk) 4 апреля 2017 г.

Запретят компот-то или наоборот? Замучился ловить сигналы власти. — Держи передачу (@Boogaard_2) 4 апреля 2017 г.

Вот этого мы ждали? «Все обвинения — компот», — заявил Медведев. Почему не манная каша? Когда нечего сказать — лучше соблюдать тихий час. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 4 апреля 2017 г.

— Вы обвиняетесь в воровстве.

— А ты кто такой?

— Прокурор.

— Ты преследуешь карьерные интересы и вообще ты компот! — Злобный чел (@anoshkin_ru) 4 апреля 2017 г.

Между нами тает лёд - кто не понял, тот компот! — исксствнный интллкт (@ONEXXIII) 4 апреля 2017 г.

Кругом предательство, измена и компот. — Владимир Ленин (@LeninRussia) 4 апреля 2017 г.

В голове у Дмитрия Анатольевича: — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 4 апреля 2017 г.

Медведев собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», отметив, что публикации похожи на «компот» pic.twitter.com/naVoLqt2qo — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 4 апреля 2017 г.

Многие обратили внимание на место, которое выбрал Медведев для своего заявления.

Тамбовский бекон и Воронежский хамон — Сергей Д (@sd0107) 4 апреля 2017 г.

Перед кем Медведев выступал на заводе "Тамбовский бекон"? Перед беконом? Зачем его все время унижают? — Anton Semakin (@antonsemakin) 4 апреля 2017 г.

он вам не бекон! — Дарья Пещикова (@Chateau_Margo) 4 апреля 2017 г.