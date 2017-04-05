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Отфотошопленное ФОТО Путина с макияжем признали экстремистским

Опубликовано 05.04.17 10:24 Отфотошопленное ФОТО Путина с макияжем признали экстремистским

На сайте Минюста появился обновленный федеральный список экстремистских материалов.

Плакат с измененным изображением российского президента Владимира Путина попал в федеральный список экстремистских материалов, говорится на сайте Минюста.

Таковым был признан известный плакат «с изображением человека, похожего на президента РФ В. В. Путина, на лице которого макияж — накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ». Плакат признан экстремистским в сочетании с надписью, в которой речь ужшкммт шла об избирателях президента.

Картинка, размещённая неким Александром Ц. ещё 7 мая 2014 года на сайте «ВКонтакте» признана экстремистской Центральным районным судом города Тверь 11 мая 2016 года. Аккаунт пользователя недоступен, вероятно, потому что в списке Минюста за его авторством числится как минимум 10 запрещённых материалов. 

В федеральном списке значатся еще девять снимков, опубликованных этим пользователем: с солдатами Третьего рейха, высказываниями об иммигрантах, призывами избивать сотрудников полиции, евреев и выходцев с Кавказа.
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