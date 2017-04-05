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Родители предполагаемого террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

Опубликовано 05.04.17 10:04 Родители предполагаемого террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

Семейная пара прибыла из киргизского города Ош.

В аэропорт Пулково Санкт-Петербурга из киргизского города Ош прибыли родители предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова.

Как писал TopNews, по мнению следствия, смертник Джалилов совершил самоподрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Cледственно-оперативная группа уже побывала с обыском в доме вероятного исполнителя теракта в петербургском метро.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях ужшкммт зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", - отмечается в сообщении ведомства.

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, еще 49 остаются в больницах Северной столицы. 
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