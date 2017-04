Родители предполагаемого террориста Джалилова прилетели в Петербург (ВИДЕО)

В аэропорт Пулково Санкт-Петербурга из киргизского города Ош прибыли родители предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова.

#BREAKING Relatives, most likely mom&dad of suspected #StPeteBlast bomber #Dzhalilov are in #SaintPetersburg for investigation procedures pic.twitter.com/cLNiRGj1Pp