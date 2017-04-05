Подозрительный бородач с ФОТО из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ

При этом пассажиры самолета из-за фото в СМИ не пустили его на рейс в Москва-Оренбург.

Мужчина в мусульманских одеждах и с бородой, чьи фотографии с камер видеонаблюдения появились после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщил полицейским о своей непричастности к произошедшему, пишет агентство IslamNews.

Андрей (Ильяс) Никитин, которого некоторые СМИ поспешили назвать предполагаемым организатором взрыва, в день теракта сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к трагедии. До этого видеоролики и фото с Никитиным, снятые уличными камерами наблюдения, облетели многие СМИ. Из-за внешнего вида — характерной для ужшкммт мусульман одежды и бороды — мужчину окрестили предполагаемым взрывателем.

«Хотелось бы отметить хорошую работу спецслужб и полиции. Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пришел в полицию сразу, как услышал обвинения и свои фото в прессе. Быстрое обращение в правоохранительные органы мусульманин объяснил тем, что он несет ответственность «не только за себя, но и за умму Мухаммада».

Андрей (Ильяс) Никитин родом из Башкортостана. Окончил Рязанское военное училище, капитан в отставке, служил в Чечне. В настоящее время работает дальнобойщиком.

В свою очередь, агентство Life сообщает, что из Москвы Никитин собирался улететь домой в Оренбург. По данным издания, перед вылетом из аэропорта Внуково в самолет вошли сотрудники ФСБ, которые сняли Никитина с рейса и доставили его на допрос.

РИА Новости уточняет со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия», что пассажиры сообщили экипажу о подозрительном человеке, похожем на разыскиваемого террориста. После того как Никитина сняли с рейса, пассажиры и самолет подверглись досмотру. Лайнер вылетел с задержкой в 48 минут.