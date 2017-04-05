Какой сегодня праздник: 5 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

5 апреля отмечается День Даэны, а православная церковь вспоминает в этот день святого Никона.

Какой сегодня праздник, 5 апреля: День Даэны

Считается, что Даэна — это хранительница Веры каждого человека. Ей поручено проверять искренность мыслей, слов и поступков человека при жизни и сопровождать его на суд после смерти.

Праздник Даэны связан с верой, религией и выбором, который должен сделать каждый человек. В это время необходимо обращать внимание на сны. Даэна раскрывает двери не только во время Великого Перехода, но и во время ужшкммт сна. Считается, каковы в это время наши сны - такова и вера.

Священное число праздника — 11. В этот день принято зажигать 11 огней. Ритуальной праздничной едой этого дня являются зеленые проростки лука, чеснока, салата и другая подобная пища.

Какой сегодня церковный праздник, 5 апреля: Никонов день

Православная церковь 5 апреля вспоминает преподобного Никона Печерского, жившего в 11 веке. С 1078 года он являлся игуменом Киево-Печерского монастыря. Был человеком широких взглядов, занимался наукой, а в мировую историю он вошел как основатель церкви Пресвятой Богородицы и выдающийся ученый-летописец.

На Никона на Руси крестьяне делали генеральную уборку домов и земельных участков. Хозяева белили стены, печи, красили окна, мыли полы, сметали пыль и паутину с потолков.

В этот день в садах и огородах начинали высаживать яблоню, смородину, рябину, малину, вишню и другие плодово-ягодные культуры. Против вредителей участок засыпали хлебными крошками, зазывая таким образом птиц – хранителей урожая.