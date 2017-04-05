Курс доллара на сегодня, 5 апреля 2017: прогнозы экспертов не сбываются - рубль продолжает крепнуть

Курс валют на сегодня, 5 апреля 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня, 5 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 апреля 2017, ЦБ РФ

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 апреля 2017 на 41 копейку - до 56,56 руб., курс евро на сегодня вырос на 34 копейки и составил 60,24 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по официальным курсам на среду выросла до 58,21 рубля по сравнению с предыдущим показателем.

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По словам заместителя председателя правления "Локо Банка" Андрея Люшин, интервенции Минфина позволяют сдержать курс ужшкммт доллара выше отметки в 56 рублей, и такая динамика, как отмечает эксперт, сохранится в ближайшее время.

"Учитывая то, что цены на нефть немного просели, незначительное ослабление рубля все же возможно", - цитирует Люшина "Российская Газета".

Он отметил, что курс рубля в целом продолжает укрепляться и демонстрировать свою крепкость на фоне растущих объемов операций Carry Trade, но если странам ОПЕК удастся договориться о продлении соглашения о сокращении добычи на вторую половину 2017-го года, то в этом случае цены на нефть вырастут до 55 долларов за баррель.

"В результате начнется вторая волна укрепления рубля. И не исключено, что в этом случае курс доллара может просесть до отметки в 51-53 рубля", - сказал Люшин.

Отметим, ранее эксперты делали прогноз на ослабление рубля в среднесрочной перспективе.