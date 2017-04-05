YouTube шокирован ВИДЕО жестокого убийства двух полицейских в Астрахани
Опубликовано 04.04.17 22:52
На опубликованном на Ютуб ВИДЕО с регистратора запечатлен момент, когда преступники расстреляли двух полицейских, а потом скрылись на "Газели".
На видеохостинге YouTube появилось видео с камер служебного автомобиля ДПС, на которых запечатлен момент убийства сотрудников ГИБДД. Полицейские приехали оформить ДТП, но злоумышленники их расстреляли, а потом скрылись на "Газели".
На опубликованных кадрах видно, что с полицейскими в салоне находится человек неславянской внешности. После некоторого диалога он покидает автомобиль, а сотрудники ДПС продолжают работать с его документами.
Через несколько секунд вооруженные люди ужшкммт подбегают к машине и расстреливают полицейских в упор. После этого они забрали табельное оружие и скрылись с места преступления. Сейчас ведется розыск бандитов.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двоих подозреваемых.
По некоторым данным, преступники отобрали табельное оружие у правоохранителей. По факту инцидента возбужддено уголовное дело.