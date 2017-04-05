YouTube шокирован ВИДЕО жестокого убийства двух полицейских в Астрахани

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО с регистратора запечатлен момент, когда преступники расстреляли двух полицейских, а потом скрылись на "Газели".

На видеохостинге YouTube появилось видео с камер служебного автомобиля ДПС, на которых запечатлен момент убийства сотрудников ГИБДД. Полицейские приехали оформить ДТП, но злоумышленники их расстреляли, а потом скрылись на "Газели".

На опубликованных кадрах видно, что с полицейскими в салоне находится человек неславянской внешности. После некоторого диалога он покидает автомобиль, а сотрудники ДПС продолжают работать с его документами.

Через несколько секунд вооруженные люди ужшкммт подбегают к машине и расстреливают полицейских в упор. После этого они забрали табельное оружие и скрылись с места преступления. Сейчас ведется розыск бандитов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двоих подозреваемых.

По некоторым данным, преступники отобрали табельное оружие у правоохранителей. По факту инцидента возбужддено уголовное дело.

Позже СМИ опубликовали фото разыскиваемых преступников.

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