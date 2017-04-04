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YouTube ВИДЕО: НЛО размером с Землю кружит вокруг Солнца уже 420 дней

Опубликовано 04.04.17 21:45 YouTube ВИДЕО: НЛО размером с Землю кружит вокруг Солнца уже 420 дней

Запечатленный на Ютуб ВИДЕО объект находится рядом с Солнцем на протяжении года, с легкостью выдерживая высокие температуры звезды.

Уфологи разместили в Интернете необычное видео НЛО, которое вращается вокруг солнца.

По словам некоторых мировых ученых, на протяжении последних 420 дней вокруг Солнца непрерывно кружит неопознанный летающий объект. При этом скорость вращения НЛО не менялась. Интересно, что объект двигается в противоположном направлении от движения орбиты Светила. 

Между тем другие исследователи это утверждение поставили под сомнение, так как температура Солнца ужшкммт достигает двух миллионов градусов по Цельсию и находиться рядом с ним совершенно невозможно, тем более, на протяжении столь длительного срока времени.

Тем не менее специалисты-уфологи уверены, что беспрепятственно кружить вокруг Солнца инопланетянам позволяет термостойкая обшивка космического корабля, покрытая неизвестным человечеству веществом.

Отмечается, что размеры неизвестного объекта лишь немного уступают размерам Земли. Наиболее вероятная цель его нахождения возле Солнца – изучение поверхности Светила. Предположительно, НЛО может быть межзвездным космическим штатом или зондом инопланетян.

Ютуб ВИДЕО: НЛО кружит вокруг Солнца уже 420 дней
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