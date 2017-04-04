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В Карелии вынесен первый приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Опубликовано 04.04.17 17:58 В Карелии вынесен первый приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Суоярвский суд признал фельдшера районной больницы Ирину Щербакову виновной в гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.

Фельдшера районной больницы Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Прокурор требовал назначить Щербаковой четыре года лишения свободы с отсрочкой наказания до совершеннолетия ребенка.

Суд постановил, что больница должна будет заплатить по 300 тысяч рублей в качестве компенсации семьям потерпевшим, одной женщине — 100 тысяч ужшкммт рублей. Саму же Ирину Щербакову суд признал виновной по статье 293 ч. 3 «халатность», повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Судья приговорила фельдшера к 3 годам колонии поселения. Отбывать наказание она отправится, как только ее дочери исполнится 14 лет, сейчас ребенку - 10. Приговор не вступил в законную силу, передает "Петрозаводск говорит".

18 июня 2016 года в 15:12 на пульт станции скорой медпомощи Суоярвской больницы поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории Сямозера. «На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи: “Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем”,— рассказала представитель Следственного комитета России (СКР). Однако фельдшер перебила собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. После этого она положила трубку.

18 июня 2016 года на Сямозере в результате ухудшения погоды перевернулись два туристических каноэ. В них находились 24 ребенка в сопровождении инструктора Валерия Круподерщикова, 14 детей утонули.
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