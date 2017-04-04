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СМИ: бомбу на "Площади Восстания" обезвредил сотрудник Росгвардии, не дожидаясь спецслужб (ФОТО)

Опубликовано 04.04.17 17:53 СМИ: бомбу на "Площади Восстания" обезвредил сотрудник Росгвардии, не дожидаясь спецслужб (ФОТО)

Боец обладал необходимыми знаниями минно-взрывного дела.

По информации телеканала "Звезда", замаскированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге было обезврежено не прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов, как ранее сообщали представители ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК), а неким сотрудником Росгвардии, который оказался на месте происшествия раньше всех.

Боец обладал всеми необходимыми знаниями минно-взрывного дела, поэтому смог успешно обезвредить устройства ужшкммт до прибытия кинологов и саперов.

Соответствующую информации подтвердил RT источник в Росгвардии. Аналогичная версия событий была опубликована в Telegram-канале "Мышь в овощном", где говорилось, что людей на станции "Площадь Восстания" спас сотрудник Росгвардии, обезвредивший бомбу, не дожидаясь приезда саперов.

Известно, что мощность обезвреженного самодельного взрывного устройства, найденного 3 апреля смотрителем станции Альбертом Сибирским, составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте, что минимум в три раза мощнее бомбы, взорванной в поезде на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". При этом взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
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