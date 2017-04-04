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В Германии поймали первую пещерную рыбу (ФОТО)

Опубликовано 04.04.17 17:51 В Германии поймали первую пещерную рыбу (ФОТО)

Ученые обнаружили первую в Европе рыбу, обитающую в пещере.

Биологи впервые поймали пещерную рыбу на территории Европы. Пока еще не описанный представитель рода усатых гольцов обитает в заполненных водой карстовых пещерах на юге Германии, пишетМир24 со ссылкой на Current Biology.

Возраст этих пещер ученые оценили в 20 тысяч лет. Пустоты образовались при таянии ледников, которые наполнили их водой. Усатый голец приспособлен для обитания в таких ужшкммт труднодоступных местах. У него маленькие глаза, но длинные усы и большие ноздри.

Исследователи считают, что пещера стала подходящей для обитания рыб, относящихся к роду усатых гольцов, после того, как от скалистых образований отступили ледники - во время эпохи плейстоцена. 

При этом эволюция пещерной рыбы все еще продолжается, однако ученым редко удается обнаружить усатых гольцов в природе. С 2015 года было поймано всего пять представителей этого вида.
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