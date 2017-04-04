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Список погибших и пострадавших в метро Санкт-Петербурга 2017 появился в Сети

Опубликовано 04.04.17 15:04 Список погибших и пострадавших в метро Санкт-Петербурга 2017 появился в Сети

Список погибших в метро Санкт-Петербурга 3.04.2017 пока не опубликован. МЧС приводит список пострадавших в результате теракта в Петербурге на текущий момент.

Теракт в Санкт-Петербурге: список погибших пока не опубликован, СМИ сообщили лишь не сколько имен

Как писал TopNews, в результате взрыва в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 погибли 14 человек. Список погибших в метро пока не опубликован, однако СМИ сообщали, что среди жертв трагедии уже опознаны  несколько человек.

В частности сообщалось, что среди погибших - 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев, которого СМИ называли предполагаемым террористом (позже эта информация была опровергнута в Национальном антитеррористическом комитете), 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Также известно, что в результате теракта погибла ужшкммт студентка Петербургского университета путей сообщения императора Александра I, 21-летняя уроженка Азербайджана Дильбар Алиева, а также известная создательница необычных кукол Ирина Медянцева, которая как выяснилось, приходится родственницей российскому поп-певцу Владимиру Левкину.

Как написал артист на своей странице в Facebook, она приходилась ему двоюродной тетей. 

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга составило 51 человек, однако на 12:00 мск 4 апреля в больницах оставались 46 пострадавших. Список госпитализированных приводит региональное управление МЧС.

Теракт в Санкт-Петербурге 2017: список пострадавших

№ п/п

ФИО

Год рождения

Мариинская больница,

Литейный пр., 56

1

Быстрова Марина Евгеньевна

18.06.1967

2

Хасиев Виталий Вилевич

13.04.1964

3

Николаев Николай Алексеевич

20.12.1971

4

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

22.11.1996

5

Глазков Дмитрий Михайлович

14.08.1998

6

Тихомиров Владимир Владиленович

17.09.1955

7

Медянцева Елена Владимировна

29 лет

8

Кириллова Наталия Викторовна

12.10.1953

9

Еникеев Артур Ринатович

22.04.1996

НИИ им. И.И. Джанелидзе,

ул. Будапештская, 3

10

Митрофанова Наталия Владимировна

07.05.1960

11

 

Хожиакбаров Шурикджон Махамматович

09.11.1973

12

 

Велиев Заур

Мушвик Оглы

28 лет

13

 

Неизвестная №509

Примерно 70 лет

14

 

Неизвестная №510

Примерно 35 лет

15

 

Неизвестная №511 (Антонова Эвелина?),

примерно 24 года

16

 

Неизвестная №512 Селезнева Анна Геннадьевна

08.1998

17

 

Бугрова Ирина Леонидовна

46 лет

18

 

Петрухина Светлана Николаевна

62 года

19

 

Малыха Нина

Ивановна,

64 года

20

Бугрова Анастасия Витальевна

19 лет

21

Слесаренко Анжелика Геннадьевна

41 год

22

 

Куварин Константин Дмитриевич

21 год

23

 

Захарченко Владимир Константинович

20 лет

24

 

Семенов Максим Сергеевич

20 лет

25

 

Власов Александр Валерьевич

18 лет

26

 

Баранцевич Игорь Алексеевич

21 год

27

Турусов Умар Ильханович

07.10.1997

28

Стужина Анна Сергеевна

31.12.1995

29

Карпакова Людмила Борисовна

03.08.1986

ВМА им. С.М. Кирова,

ул. Лебедева, 6

30

Смирнова Татьяна Сергеевна

21 год

31

Соседова Надежда Максимовна

56 года

32

 

Володько Михаил Валентинович

 

35 лет

33

 

Бахлыкова Евгения Андреевна

 

22 года

34

 

Зонов Михаил Григорьевич

 

58 лет

35

 

Постнов Сергей Александрович

 

40 лет

36

 

Мелибоев Нуридин Захир-Оглы

 

24 года

37

 

Ульянов Дмитрий Сергеевич

 

35 лет

38

 

Абламская Анна Николаевна

19 лет

Городская больница № 26,

ул. Костюшко, 2

39

Шабалин Юрий Аркадьнвич

18.01.1964

40

Чмыкало Тереза Владимировна

15.10.1998

41

Шушкевич Юрий Казимирович

16.10.1963

42

Головкова Светлана Борисовна

 

23.07.1972

43

Колодкин Константин Евгеньевич

22.07.1976

44

Вепренцев Михаил Алексеевич

03.01.1999

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова

пр. Культуры, 4

45

Гаюн Лев Дмитриевич

1998

ДГБ им. К.А. Раухфуса,

Суворовский пр., 4

46

Зяблицкая Александра Андреевна

2001

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