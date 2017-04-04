Список погибших и пострадавших в метро Санкт-Петербурга 2017 появился в Сети

Список погибших в метро Санкт-Петербурга 3.04.2017 пока не опубликован. МЧС приводит список пострадавших в результате теракта в Петербурге на текущий момент.

Теракт в Санкт-Петербурге: список погибших пока не опубликован, СМИ сообщили лишь не сколько имен

Как писал TopNews, в результате взрыва в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 погибли 14 человек. Список погибших в метро пока не опубликован, однако СМИ сообщали, что среди жертв трагедии уже опознаны несколько человек.

В частности сообщалось, что среди погибших - 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев, которого СМИ называли предполагаемым террористом (позже эта информация была опровергнута в Национальном антитеррористическом комитете), 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Также известно, что в результате теракта погибла ужшкммт студентка Петербургского университета путей сообщения императора Александра I, 21-летняя уроженка Азербайджана Дильбар Алиева, а также известная создательница необычных кукол Ирина Медянцева, которая как выяснилось, приходится родственницей российскому поп-певцу Владимиру Левкину.

Как написал артист на своей странице в Facebook, она приходилась ему двоюродной тетей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга составило 51 человек, однако на 12:00 мск 4 апреля в больницах оставались 46 пострадавших. Список госпитализированных приводит региональное управление МЧС.

Теракт в Санкт-Петербурге 2017: список пострадавших