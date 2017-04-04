 
TOP 10

1 В Сеть выложили ФОТО смертника, совершившего теракт в Питере

2 СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге

3 "Страха не было, надо было работать": машинист взорванного в Питере поезда рассказал о трагедии

4 В Сети появилось ВИДЕО расстрела двух полицейских в Астрахани

5 СМИ: глава Удмуртии задержан за взятку в 139 млн рублей

6 Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

7 В Испании во время корриды бык насадил тореадора на рога (ВИДЕО)

8 МЧС опубликовало список пострадавших в результате теракта в Петербурге

9 Хакеры слили в Сеть новые голые ФОТО Юлии Ковальчук

10 Астрономы поймали сигнал инопланетян из космоса

Новости наших партнеров

В Петербурге закрыли 10 станций метро из-за сообщений о бомбе (ФОТО)

Опубликовано 04.04.17 15:53 В Петербурге закрыли 10 станций метро из-за сообщений о бомбе (ФОТО)

На «синей» ветке петербургского метро закрыты 10 станций, ведется тотальная проверка.

На «синей» ветке петербургского метро закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской». Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе подземки.

Закрыты на вход и выход 10 станций. Движение по второй линии осуществляется на участках «Купчино» — «Московская» и «Парнас» — «Петроградская». Ведется тотальная проверка и станций и тоннелей. К станции метро «Технологический институт» прибыли сотрудники ОМОН, передает корреспондент «Росбалта».

Ранее из-за звонка о заминировании был закрыт ужшкммт пересадочный узел «Сенная» — «Спасская» — «Садовая».

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, поступило распоряжение от Нацгвардии и сотрудников полиции о снятии напряжения на путях от станции "Технологический институт" до станции "Невский проспект". Специалисты обследуют тоннели в поисках взрывчатых веществ и устройств.

В Смольном решили возобновить движение бесплатного автобуса на маршруте № 2М (от станции "Петроградская" до "Московской"). Кроме того, в усиленном режиме работает трамвай № 3, связывающий станции метро "Сенная площадь", "Гостиный двор" и "Горьковская", уточнили в Комитете по транспорту.

В городском управлении МЧС подтвердили, что на «Сенной» работают спасатели и службы разминирования, туда же стянуты пожарные и скорая помощь. В 11 утра поступил анонимный звонок о заложенной на станции бомбе, пишет TJournal.

Кроме того, были эвакуированы юридический факультет СПбГУ и супермаркет «Лента» на улице Бабушкина из-за сообщений о бесхозных предметах.

Меры безопасности в Петербурге усилены после теракта, произошедшего в метро 3 апреля. Взрыв в вагоне унес жизни 14 человек. 77 обратились за медпомощью, в больницы доставили 49.
Другие материалы по этой теме

"Вот вам хрен!": Макаревич дал концерт в Петербурге после теракта в метро

СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга