В Петербурге закрыли 10 станций метро из-за сообщений о бомбе (ФОТО)

На «синей» ветке петербургского метро закрыты 10 станций, ведется тотальная проверка.

На «синей» ветке петербургского метро закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской». Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе подземки.

всех пассажиров эвакуировали со станции «Сенная площадь», соседняя «Спасская» работает pic.twitter.com/urBepUfl0X — Никита Соколов (@sklvnick) 4 апреля 2017 г.

Закрыты на вход и выход 10 станций. Движение по второй линии осуществляется на участках «Купчино» — «Московская» и «Парнас» — «Петроградская». Ведется тотальная проверка и станций и тоннелей. К станции метро «Технологический институт» прибыли сотрудники ОМОН, передает корреспондент «Росбалта».

Ранее из-за звонка о заминировании был закрыт ужшкммт пересадочный узел «Сенная» — «Спасская» — «Садовая».

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, поступило распоряжение от Нацгвардии и сотрудников полиции о снятии напряжения на путях от станции "Технологический институт" до станции "Невский проспект". Специалисты обследуют тоннели в поисках взрывчатых веществ и устройств.

В самом метро проводник постоянно повторяет "По техническим причинам станция Сенная не работает, поезд проследует без остановки", так же — Нелли (@Lososev_roll) 4 апреля 2017 г.

В Смольном решили возобновить движение бесплатного автобуса на маршруте № 2М (от станции "Петроградская" до "Московской"). Кроме того, в усиленном режиме работает трамвай № 3, связывающий станции метро "Сенная площадь", "Гостиный двор" и "Горьковская", уточнили в Комитете по транспорту.

В городском управлении МЧС подтвердили, что на «Сенной» работают спасатели и службы разминирования, туда же стянуты пожарные и скорая помощь. В 11 утра поступил анонимный звонок о заложенной на станции бомбе, пишет TJournal.

Кроме того, были эвакуированы юридический факультет СПбГУ и супермаркет «Лента» на улице Бабушкина из-за сообщений о бесхозных предметах.

Меры безопасности в Петербурге усилены после теракта, произошедшего в метро 3 апреля. Взрыв в вагоне унес жизни 14 человек. 77 обратились за медпомощью, в больницы доставили 49.