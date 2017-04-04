В итальянском порту в чемодане нашли тело россиянки

Тело гражданки России обнаружили в чемодане в порту итальянского города Римини. Она весила всего 35 кг.

В чемодане в порту Римини нашли тело 27-летней россиянки. По данным ряда местных СМИ, её смерть могла наступить в результате истощения, пишет Лайф.

Изначально предполагалось, что тело принадлежит гражданке Германии, которая пропала во время путешествия на круизном лайнере в феврале 2017 года. Однако после проведённой экспертизы и анализа отпечатков пальцев выяснилось, что погибшая — россиянка, которая последние годы жила в Италии. У неё был вид на жительство.

При этом местные ужшкммт полицейские исключают криминальный характер гибели женщины, так как не нашли никаких следов насильственной смерти и признаков утопления.

Полицейские не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления. Они пока исключают криминальный след в гибели женщины и считают, что причиной смерти стало истощение организма из-за плачевных жизненных условий. В качестве одной из версий итальянские правоохранители рассматривают вариант, при котором кто-то пытался избавиться от тела, выбросив его в чемодане в Адриатическое море, отмечает РИА Новости.

Прокуратура Римини открыла расследование. Достоверно известно, что несколько последних месяцев женщина неоднократно попадала в больницу с диагнозом "анорексия". Сообщается, что в момент смерти она весила 35 килограммов.