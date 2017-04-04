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В СБУ предложили расследовать теракт в Санкт-Петербурге вместе с РФ

Опубликовано 04.04.17 11:03 В СБУ предложили расследовать теракт в Санкт-Петербурге вместе с РФ

Такое заявление сделал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

Как заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, ведомство при необходимости поможет России с расследованием взрыва в метро Санкт-Петербурга.

По информации 112.ua, у СБУ уже есть собственные версии случившегося, однако служба пока не будет их разглашать.

"Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", сказал Тандит.

Также он ужшкммт выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

Как писал TopNews, взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" - "Технологический институт". Еще одна бомба была найдена и обезврежена на "Площади Восстания".

Согласно последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело постатье "Террористический акт".
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