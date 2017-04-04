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СМИ: основатель частной военной компании организовал тайную связь между Путиным и Трампом

Опубликовано 04.04.17 10:27 СМИ: основатель частной военной компании организовал тайную связь между Путиным и Трампом

По данным иноСМИ, Основатель Blackwater налаживал связи между Москвой и Вашингтоном.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей. Публикация появилась на фоне продолжающейся кампании по дискредитации американского президента США Дональда Трампа, в ходе которой утверждается о его "связях" с РФ, сообщает РИА Новости.

"Встреча ужшкммт состоялась 11 января, за девять дней до инаугурации (президента США Дональда) Трампа, на Сейшельских островах", — утверждает издание.

Принс не играл никакой формальной роли во время предвыборной кампании Трампа и в переходной команде, но он представился как "неофициальный представитель Трампа" высокопоставленным представителям властей ОАЭ, которые организовывали его встречу с "доверенным лицом Путина".

Газета со ссылкой на американские официальные лица заявила, что ФБР тщательно рассматривает встречу на Сейшелах как часть более широкого расследования о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В ФБР от комментариев отказались.
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