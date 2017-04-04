Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

Публикация Анастасии Грищенко возмутила пользователей соцсетей.

Пользователи соцсетей подвергли бурной критике снимок, опубликованный в Instagram дочери бывшего главы Саратова Олега Грищенко. В кадре девушка позирует в новом Porsche 911 Turbo S.

"А можно, пожалуйста, больше хороших дорог для этой красотки", — попросила она под снимком.

Публикация Анастасии Грищенко вызвала волну негодования среди блогеров. Они написали, что роскошный автомобиль был куплен на деньги, предназначенные на постройку новых дорог в Саратове.

Фото: соцсети

"Их как раз собирались построить, но ужшкммт пришлось купить тебе Porsche", — написал один из пользователей.

"Тут надо выбирать; или у тебя Porsche, или в Саратове дороги. Выбор очевиден", — оставил аналогичный комментарий другой юзер.

Некоторые в шутку отметили, что бывший глава города оказался в весьма затруднительном положении.

"Дилемма: где взять асфальта для дорог, чтоб ездить на Porsche, который по накладным и есть асфальт?" — сыронизировал Евгений В.

Сотни негативных комментариев привели к тому, что девушка временно заблокировала свои аккаунты "ВКонтакте" и Instagram. К настоящему моменту профиль Грищенко "ВКонтакте" восстановлен, а Instagram переименован. При этом у фотографии с Porsche удалено описание и выставлена новая геолокация в Монте-Карло.

Как пишет Lenta.ru, Олег Грищенко пробыл на посту главы Саратова с 2006 по 2016 год. Сейчас он является депутатом Государственной Думы от Саратовской области.