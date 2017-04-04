 
TOP 10

1 СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге

2 Исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

3 В Сети появилось ВИДЕО расстрела двух полицейских в Астрахани

4 СМИ: глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

5 "Вот вам хрен!": Макаревич дал концерт в Петербурге после теракта в метро

6 Путин договорился с Лукашенко о цене на газ

7 Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

8 Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

9 С 4 апреля 2017 в России вступают в силу изменения в ПДД и новые штрафы ГИБДД

10 Уфологи нашли на Луне череп зверя (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

Опубликовано 04.04.17 10:25 Дочь экс-главы Саратова затравили за ФОТО Porsche и жалобу на плохие дороги

Публикация Анастасии Грищенко возмутила пользователей соцсетей.

Пользователи соцсетей подвергли бурной критике снимок, опубликованный в Instagram дочери бывшего главы Саратова Олега Грищенко. В кадре девушка позирует в новом Porsche 911 Turbo S.

"А можно, пожалуйста, больше хороших дорог для этой красотки", — попросила она под снимком.

Публикация Анастасии Грищенко вызвала волну негодования среди блогеров. Они написали, что роскошный автомобиль был куплен на деньги, предназначенные на постройку новых дорог в Саратове.

Фото: соцсети

"Их как раз собирались построить, но ужшкммт пришлось купить тебе Porsche", — написал один из пользователей.

"Тут надо выбирать; или у тебя Porsche, или в Саратове дороги. Выбор очевиден", — оставил аналогичный комментарий другой юзер.

Некоторые в шутку отметили, что бывший глава города оказался в весьма затруднительном положении.

"Дилемма: где взять асфальта для дорог, чтоб ездить на Porsche, который по накладным и есть асфальт?" — сыронизировал Евгений В.

Сотни негативных комментариев привели к тому, что девушка временно заблокировала свои аккаунты "ВКонтакте" и Instagram. К настоящему моменту профиль Грищенко "ВКонтакте" восстановлен, а Instagram переименован. При этом у фотографии с Porsche удалено описание и выставлена новая геолокация в Монте-Карло.

Как пишет Lenta.ru, Олег Грищенко пробыл на посту главы Саратова с 2006 по 2016 год. Сейчас он является депутатом Государственной Думы от Саратовской области.
Другие материалы по этой теме

В Питере учительницу затравили в Сети из-за съемок в порно

Украинские СМИ затравили своего гимнаста-"сепаратиста", взявшего "золото" Олимпиады

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга