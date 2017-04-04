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Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Опубликовано 04.04.17 10:01 Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в следующем году.

Хоккеисты НХЛ пропустят Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году в связи с тем, что организация не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время  турнира. Соответствующая информация приводится в Twitter организации.

"Мы считаем этот вопрос официально закрытым и приступаем к созданию нашего календаря на сезон-2017/18 регулярного сезона без какого-либо перерыва на Олимпийские зимние игры", — сказано в заявлении лиги.

Представители профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) заявили, что разочарованы "недальновидным" решением лиги.

"Игроки НХЛ — патриоты ужшкммт и не могут с легкостью принять это. Надо проявить достойное уважение к мнению игроков. Это было решение НХЛ, и только её. И это крайне неудачно для хоккея, игроков и миллионов поклонников игры", — цитирует "Интерфакс" источник в профсоюзе.

Отметим, что Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. 
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