НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в следующем году.

Хоккеисты НХЛ пропустят Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году в связи с тем, что организация не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время турнира. Соответствующая информация приводится в Twitter организации.

"Мы считаем этот вопрос официально закрытым и приступаем к созданию нашего календаря на сезон-2017/18 регулярного сезона без какого-либо перерыва на Олимпийские зимние игры", — сказано в заявлении лиги.

Представители профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) заявили, что разочарованы "недальновидным" решением лиги.

"Игроки НХЛ — патриоты ужшкммт и не могут с легкостью принять это. Надо проявить достойное уважение к мнению игроков. Это было решение НХЛ, и только её. И это крайне неудачно для хоккея, игроков и миллионов поклонников игры", — цитирует "Интерфакс" источник в профсоюзе.

Отметим, что Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.