Спецслужбы знали о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2017 - СМИ

Спецслужбы «вели» организаторов теракта в Санкт-Петербурге, однако предотвратить взрывы в метро удалось лишь частично.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на "заслуживающий доверия источник", российские спецслужбы знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию силовикам предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* и задержанный после возвращения из Сирии. Известно, что этот человек занимал низшую ступень в иерархии боевиков, поэтому он смог предоставить далеко не полную информацию.

Как утверждает собеседник издания, задержанный поддерживал ужшкммт с исламистами телефонную связь, благодаря чему оперативникам удалось определить номера предполагаемых террористов. Однако все эти номера были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому силовики ограничились прослушкой переговоров боевиков.

Известно, что в телефонных разговорах звучало мало полезной информации: боевики редко пользовались мобильниками, а беседы их ограничивались короткими общими фразами без уточнения имен, времени и места встреч.

После того, как в метро прогремел взрыв, спецслужбы прекратили операцию и заблокировали все известные им телефоны. Эти меры моментально лишили связи все террористическое подполье.

Согласно предварительным данным, обе бомбы в петербургском метро, одна из которых не сработала, активировались звонками с сотовых телефонов. Таким образом, СМИ не исключают, что именно решение спецслужб заблокировать номера из черного списка предотвратило второй взрыв. Однако отметим, что эта информация не получила официального подтверждения.

Как писал TopNews, взрыв в петербургском метрополитене прогремел в понедельник, 3 апреля, на перегоне между двумя станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Жертвами теракта стали 11 человек, в больницах остаются десятки пострадавших. Их список опубликован на сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.