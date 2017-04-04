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"Вот вам хрен!": Макаревич дал концерт в Петербурге после теракта в метро

Опубликовано 04.04.17 09:43 "Вот вам хрен!": Макаревич дал концерт в Петербурге после теракта в метро

Депутат Государственной думы Виталий Милонов требует запретить Макаревичу выступать в Петербурге из-за концерта сразу после теракта в метро.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич провел концерт 3 апреля в Санкт-Петербурге после теракта в метро. Позже музыкант объяснил свой поступок в Facebook, призвав россиян не забиваться от страха в угол, а продолжать жить.

Макаревич уточнил, что концерт его группы начался с минуты молчания, да и после нее не было веселья.

“И главное: сегодня по большому счету, как это ни печально, никто не ужшкммт может чувствовать себя в абсолютной безопасности, ибо атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты.... Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен”, - эмоционально написал музыкант.

В сети его решение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые спросили, вполне резонно, «какое сейчас веселье?».

Представитель музыканта отметил, что получил обращения петербургских поклонников Макаревича с просьбой не отменять концерт. "Когда я повесил пост об этом в Facebook, то пошли комментарии от петербуржцев: "У нас тут ужас, но вы, пожалуйста, не отменяйте концерт, нам сейчас очень нужна хорошая музыка", - сказал он.

Пресс-секретарь музыканта Антон Чернин напомнил, что после теракта в 2003 году на рок-фестивале "Крылья" в московском Тушино группа "Машина времени" во главе с Макаревичем также не стала отменять выступление по просьбе организаторов.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Андрея Макаревича за то, что он не отменил концерт в Петербурге, несмотря на взрыв в метро, пишет Лайф.

"Думаю, что если бы Макаревич хоть чуть-чуть имел бы человечности в своей душе, то, естественно, он не смог бы провести этот концерт и попросил бы своих поклонников прийти в другой день. <…> Когда весь Петербург как своих детей оплакивает людей, которые погибли или сейчас мучаются в больницах, — вот в этот момент они веселятся там, наяривают музычку. <…> Думаю, что господин Макаревич достойно сыскал себе будущее звание персоны нон-грата в Санкт-Петербурге. Мы таких не приветствуем, больше руку таким жать не будем", — заявил Милонов.

Он также призвал всех горожан бойкотировать выступления Макаревича в Петербурге.

"Я думаю, что все приличные петербуржцы и все заведения Петербурга должны решить раз и навсегда, что Макаревич у нас больше не выступает и не поёт. Пусть та же самая комиссия по культуре вместо всякой ерунды займётся этим вопросом", - заявил он.

Также Милонов сообщил, что готов обратиться к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с предложением о запрете выступлений Макаревича в Петербурге.

Как сообщал Topnews, 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По последним данным погибли 11 человек, еще 45 получили ранения.

Следствие рассматривает террористический акт как одну из версий произошедшего
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