Какой сегодня праздник: 4 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

4 апреля отмечается сразу несколько праздников: Международный день Интернета, День вебмастера и Василий Солнечник.

Какой праздник сегодня, 4 апреля: Международный день Интернета

4 апреля 2017 года отмечается Международный день Интернета. Это событие приурочено к католическому празднику – Дню святого Исидора, так как именно его считают покровителем всемирной Сети.

Святой Исидор Севильский был епископом, но имел очень широкие взгляды и любил науку. По некоторым данным, он даже написал книги по этимологии. Святой Исидор являлся великим философом, его считают "отцом" Латинской церкви. При этом многие историки объявляют ужшкммт его самым образованным человеком своего времени, они уверены, что святой оказал большое влияние на дальнейшее развитие науки.

Международный день Интернета является неофициальным праздником, но из года в год о нем узнают все больше людей.

Какой праздник сегодня, 4 апреля: День вебмастера

Дата 4.04 очень похожа на распространенную ошибку в сети Интернет 404 – Страница не найдена. Поэтом на эту дату приходится еще и День вебмастера, ведь представители этой профессии первыми спешат на помощь, чтобы справиться с проблемами такого уровня.

Профессия вебмастера относительно молодая. Она заключается в разработке и управлении сайтом или корпоративного приложения в сети. Первым понятие «вебмастера» ввел в обиход прародитель Интернета Тим Бернерс-Ли в 1992 году. Функционал современного вебмастера включает в себя и обязанности вебдизайнера, и обязанности модератора, и программиста, и системного администратора. Кроме того, он отвечает за качественный и содержательный контент, выкладываемый на сайте, также лежит на плечах вебмастера. Так что работа эта совсем не легкая, как многие полагают, она требует от себя огромной выдержки, чтобы проект мог развиваться, продвигаться и приносить доход.

Какой народный праздник сегодня, 4.04.2017: Василий Солнечник

В день 4 апреля христиане чествуют память святого великомученика Василия Анкирского, который жил в четвертом веке.

Василия на Руси называли Теплым или Капельником, Парником или Солнечным. Все эти прозвища связаны с наступлением тепла и солнечных деньков.

"Задолбил зиму Василий", - так шутили в народе по этому поводу.

В этот день люди наблюдали за солнцем: если рассвет красный в это утро, то урожай осенью будет хорошим. В свою очередь, плывущие в нем синие облака символизировали дожди, как и тающий на муравейниках снег.

Хозяйки на Василия пекли теплые калачики, олицетворявшие весеннее солнце.