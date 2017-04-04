Правительство снизило прожиточный минимум в России еще на 2%

Размер прожиточного минимума на душу населения в IV квартале снизился на 2%.

Правительство РФ установило прожиточный минимум по итогам IV квартала 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля, отмечается в официальном документе, пишут "Известия".

Для трудоспособного населения эта цифра составила 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. рублей, для детей — 9 тыс. 434 рубля.

Таким образом, размер прожиточного минимума на душу населения в IV квартале снизился на 2% по сравнению с III кварталом 2016 года.

Величина прожиточного минимума используется для расчетов уровня поддержки отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для ужшкммт выплат ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям. Для этих целей принимается во внимание величина прожиточного минимума не в целом по России, а в каждом отдельно взятом регионе.