Путин договорился с Лукашенко о цене на газ

Россия урегулировала с Белоруссией разногласия в нефтегазовой сфере.

Президенты РФ и Белоруссии нашли схему, по которой будут сближены позиции двух стран по ценам на углеводороды, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его цитирует "Интерфакс".

По словам Путина, лидеры двух государств "нашли возможность взаимных уступок". Российский президент ужшкммт подчеркнул, что между РФ и Белоруссией на сегодняшний день не осталось спорных вопросов.

Как пояснил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, после парафирования соответствующих изменений межправсоглашения Белоруссия вернет долг "Газпрому" - около $726 млн, - а российская корпорация в свою очередь предоставит скидку на 2018 год.

"Могу еще раз подтвердить, что договорились о том, что на определенных условиях будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти, что после их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму "Газпрому", - сказал он, отказавшись озвучить скидку "Газпрома".

По словам Дворковича, было решено восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн, а "Газпром" предоставит скидки в виде понижающего коэффициента к формуле цены, начиная с 2018 года по конец 2019 года.