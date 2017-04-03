Трамп прокомментировал теракт в Петербурге

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга "ужасным событием", сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Ужасная. Ужасная вещь... По всему миру такое творится. Абсолютно ужасная вещь", - отметил Трамп.

Стоит отметить, на вопрос журналист, связывался ли он с президентом России Владимиром Путиным в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, президент США промолчал. При этом борьба с терроризмом была одной из главных тем переговоров президентов США и Египта.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне ужшкммт поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». По сведениям «Фонтанки», при теракте погибли 14 человек. По официальным данным, десять.

Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.

В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.