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Минфин предложил изменить порядок выплат по ОСАГО

Опубликовано 03.04.17 17:16 Минфин предложил изменить порядок выплат по ОСАГО

Предложенные изменения в законе должны снизить объем выплат из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков.

Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО, которые призваны, в частности, снизить выплаты из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.

Минфин направил на согласование в ведомства новую порцию поправок к закону об ОСАГО. Они существенно снижают объем выплат из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Требования по ужшкммт ним нельзя будет передавать автоюристам, и в отношении этих выплат не будет действовать закон о защите прав потребителей, благодаря которому в судах сейчас взыскиваются суммы в два-три раза больше оплаченного ущерба по ОСАГО. В прошлом году из фонда РСА было выплачено 5 млрд руб., из них порядка 30% достались мошенникам, считают в союзе.

По словам замглавы департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, преобразования в сегменте продолжатся. Они будут оформлены тремя законопроектами.

Вера Балакирева говорит, что на подходе у Минфина еще два проекта — об увеличении выплат по европротоколу с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. и о либерализации условий страхования, в том числе тарифов с делением полисов в зависимости от страховой суммы на премиум-, бизнес- и экономварианты ("Ъ" писал об этом 15 сентября 2016 года).

"Это базовый проект поправок, он уже прошел первый круг согласования, мы получили замечания, работаем над ними",— заключает госпожа Балакирева. Впрочем, по сведениям газеты, в ЦБ его согласовывать пока отказываются, регулятор считает, что эти нововведения создадут на рынке "ненужную турбулентность" и до обкатки ремонтной реформы обсуждать проект пока не стоит.
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