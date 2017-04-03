Археологи нашли в Каире ранее неизвестную древнеегипетскую пирамиду

Группа археологов из Египта обнаружила в районе Дахшур — некрополь фараонов Древнего и Среднего царств.

Руины ранее неизвестной древнеегипетской пирамиды были найдены в районе Дахшур близ Каира. Как говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта, древняя пирамида, предположительно, относится к XIII династии фараонов (XVIII – XVII века до нашей эры), передает РЕН-ТВ.

Археологи сообщают, что руины, найденные к югу от знаменитой ломаной пирамиды Снофру, находятся в хорошем состоянии.

"Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, археологическая миссия продолжит работы, надеясь обнаружить другие части ужшкммт пирамиды", — заявил руководитель центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля аш-Шахат. Его цитирует РИА Новости.

Как сообщил глава управления по памятникам древности Дахшура Адиль Окаша, открытая часть пирамиды представляет собой часть внутренней конструкции, возможно, проход, который вел внутрь пирамиды, а затем поднимался к поверхности земли и связывал наземные помещения. Археологи обнаружили также часть алебастровой таблички с иероглифическим текстом размером 17 на 15 сантиметров, обломки гранитных и каменных блоков.

Район Дахшур в 26 километрах от Каира являлся некрополем фараонов Древнего Египта эпохи Древнего и Среднего царств. Там обнаружено несколько пирамид, наиболее хорошо сохранилась "ломаная" пирамида Снофру (примерно 2613-2589 гг до нашей эры).