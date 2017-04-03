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СМИ: после взрывов в Санкт-Петербурге, в Москве могут ввести красный уровень террористической опасности

Опубликовано 03.04.17 17:13 СМИ: после взрывов в Санкт-Петербурге, в Москве могут ввести красный уровень террористической опасности

По данным журналистов, в московском метро поезд отогнали в тупик после обнаружения бесхозного предмета.

По информации МВД, сейчас правоохранители рассматривают вопрос о введении в Москве красного уровня террористической опасности. Соответствующая тема станет основной на экстренном совещании руководства полиции Москвы, которое назначено на 17 часов.

По информации Life, был созван весь генеральский состав, руководство территориальных округов, которые будут решать вопрос объявления критического уровня (красного), а также принимать план обеспечения мер безопасности в городе.

В свою ужшкммт очередь, РИА Новости сообщает, что в вагоне метро "Савёловская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки был обнаружен бесхозный предмет. В результате поезд был отогнан в тупик для осмотра.

"Бесхозный рюкзак найден в вагоне на станции метро "Савеловская". Пассажиры выведены, поезд отогнан в тупик", — рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сейчас оперативные службы проверяют бесхозный предмет, движение поездов по линии идёт в штатном режиме.

Как писал TopNews, 3 апреля 2017 года  в петербургском метро сработало взрывное устройство. Сообщалось, что прогремело два взрыва - на станции "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами произошедшего стали десять человек, еще около 50-ти получили ранения.
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