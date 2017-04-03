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Общественная палата назвала ТОП-10 самых добрых городов России

Опубликовано 03.04.17 16:34 Общественная палата назвала ТОП-10 самых добрых городов России

Рейтинг составлен на основании количества полезных дел, выполненных жителями.

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых добрых городов России, составленный по итогам первого месяца экологического квеста "Марафон добрых дел". В основу перечня легло конкретное число поступков горожан, показывающие их доброе отношение к окружающей среде и заботу о ней, пишет "МК".

Первую строчку рейтинга, опубликованного Общественной палатой, занял Санкт-Петербург. Северная столица лидирует с большим отрывом. На втором и третьем местах расположились Казань и подмосковные Химки. В первую десятку также ужшкммт вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец.

Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф.

"Результаты первого месяца работы нашего проекта "Марафон добрых дел" показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем", — заявила член Общественной палаты, инициатор проекта Елена Сутормина, отметив, что в акции уже приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов, пишет РИА Новости.

По ее словам, самыми востребованными оказались составление народной карты пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов.

Сутормина также обратила внимание на то, что люди получают мало информации о правовых механизмах решения экологических проблем, поэтому эксперты продолжают разрабатывать справочные материалы.
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