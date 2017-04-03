Путин процитировал Наполеона и рассказал, с кого начинается Родина (ВИДЕО)

Путин на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» 3 апреля 2017 призвал прессу и чиновников не идти стенка на стенку, а также рассказал о своем тайном желании и овсяной каше по утрам.

Путин на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» 3 апреля 2017: смотреть видео онлайн

3 апреля Владимир Путин принял участие в работе IV Медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Отвечая на вопросы участников мероприятия на пленарном заседании, он, в частности, рассказал, как должны строиться отношения СМИ и чиновников.

Как отметил глава государства, в чиновничестве много проблем, и это характерно не только для России, но и для ужшкммт других стран, передает RT.

«И всегда, и везде пресса, свободная, открытая пресса, в демократическом обществе так или иначе оппонирует власти — и это абсолютно правильно. Мне бы очень не хотелось только, чтобы пресса и чиновничество шли друг на друга, как стенка на стенку, всё время», — сказал Путин.

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По его мнению, простое противоборство означает постоянные «палки в колёса с одной и с другой стороны».

«А если работа на общую цель, то тогда можно достичь максимального результата», — добавил он.

Путин процитировал Наполеона и анекдот про партсобрание

Президент России Владимир Путин процитировал выражение, которое приписывается Наполеону Бонапарту, передает «Газета.Ru».

«Как когда-то сказал Наполеон: Китай спит, пусть он спит и дальше, не дай бог, чтобы Китай проснулся», — процитировал Путин.

Однако, по мнению президента России, «Китай проснулся». Говоря о свободе в интернете, Путин пояснил, что в Китае проживают 1,5 млрд человек, поэтому там более жесткий контроль.

Также Путин, отвечая на вопрос в ходе медиафорума ОНФ для региональной прессы о любимом анекдоте, рассказал любимый короткий анекдот про партийное собрание.

«Партсобрание, советское время. Абрам Семенович поднимает руку, а ему говорят: «Сиди, тебя знают уже». Но он, видимо, был из региональной прессы, и говорит: «Ну, одно слово». Ведущий подумал и отвечает: «Ну, одно слово скажи». Абрам Семенович встает и говорит: «Караул», — рассказал он.

Путин собрался проехать за рулем по мосту в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен проехать за рулем по Керченскому мосту после завершения его строительства, пишет "Интерфакс".

"Да", - сказал он в ходе четвертого медиа-форума ОНФ, отвечая на соответствующий вопрос, озвученный сопредседателем ОНФ, режиссером Станиславом Говорухиным.

Еще один вопрос, заданный главе государства, касался места, в котором В.Путин еще не был, но хотел бы посетить. По словам главы государства, таким местом является Чукотка.

Путин: в интернете не должно быть ничего запрещенного законом

В интернете не должно быть ничего, что запрещено законом, при этом действующих на данный момент ограничений достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, сообщает РИА Новости.

"У нас есть ограничения, они известны: это пропаганда суицидов, это детская порнография, это пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее… На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно. Ну а общий подход, на мой взгляд, должен быть такой: нельзя все, что запрещено в законе. И это уже надо аккуратно, цивилизованно и технологично отработать в интернете, вот и все. А все, что не запрещено, все можно", — сказал Путин.

Путин рассказал, с чего начинается Родина, и что ему даётся труднее всего

Журналистка из Бурятии посетовала на сложности занятий хоккеем у себя в регионе и попросила Путина - «вы же сами хоккеист!» - помочь местной молодежи.

"Мой первый вид спорта вообще-то дзюдо, - напомнил Путин. - И кстати, он подешевле хоккея будет. Может, лучше дзюдо займетесь?".

Станислав Говорухин устроил главе государства блиц-опрос. Его приводит "КП":

- Находится ли у вас время на художественную литературу?

- Да, - ответил Путин.

- Кому на Руси жить хорошо?

- Режиссерам и деятелям культуры, - показал Путин на Говорухина.

- Что вы ели на завтрак?

- Рисовую кашу.

- Какой советский мультик может посмотреть каждый россиянин? - вновь вернулся к искусству Говорухин.

- Про зайца и волка, - даже удивился очевидности ответа Путин.

- Там же пропаганда курения, - возмутилась было Тимофеева.

- Да у нас везде пропаганда чего-нибудь, - махнул рукой Путин.

- Что вам делать сложнее всего?

- Вставать по утрам, - вздохнул президент.

- Какую музыку вы слушаете?

- Рахманинов, Бетховен, Чайковский.

- С чего начинается Родина?

- Родина у нас в сердце, - задумался Путин. - С мамы!

- С кем из представителей прошлого вы хотели бы встретиться?

- С Петром Первым и Екатериной.