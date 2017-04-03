Сергей Олех из "Маски шоу" умер от рака: ВИДЕО последнего анекдота от актера появилось в Сети

Сергей Олех, известный по роли в "Маски шоу", скончался в Одессе в возрасте 51 год. О покойном коллеге вспоминает основатель культовой программы Георгий Делиев.

Сергей Олех из "Маски шоу": в Сети опубликовали ВИДЕО последнего анекдота от покойного актера

Как писал TopNews, в Одессе в результате онкологического заболевания скончался популярный актер и комик Сергей Олех. Широкому кругу зрителей он был известен своим участием в культовой передаче "Маски-Шоу", а также "Джентельмен-шоу", "Голые и смешные" . Олех участвовал и в других проектах, а на своем YouTube-канале он размещал "одесские анекдоты" в собственном исполнении.

Последним видео с участием Олеха на YouTube стал рассказанный ужшкммт им "еврейский" анекдот.

"Одесская семья, она ему жалуется, и говорит: "Яша, мы самые несчастные люди на свете". Он говорит: "Сарочка, почему ты так считаешь?". Она отвечает: "Вот смотри, мы живем у моря, нам даже в отпуск поехать некуда"", – рассказал Сергей Олех.

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О своей последней встрече с Сергеем Олехом рассказал другой звездный участник "Маски-шоу" Георгий Делиев. Он поведал, что в последний раз артисты виделись осенью и Олех не жаловался на самочувствие.

"Он очень скромный человек. На вопросы "Как дела?", "Как самочувствие?" говорил, что всё классно. Старался никого не беспокоить, деликатный человек был, весёлый. Я давно знал, что он болеет, но не знал, что так серьёзно", — цитирует Делиева Life.

По его словам, Олех всегда был жизнерадостным человеком и смешил людей, если они гуляли в компании.

"Было всегда с ним комфортно. Нам было замечательно вместе. В 80-х годах делами вместе "Юморины". В 90-х — "Маски-шоу", в 2000-х приглашал его вести церемонии. Всё время общались, искали точки соприкосновения", — признался он.