Навка выложила в Instagram неприличное ФОТО Пескова без одежды

Пользователи Сети посчитали опубликованное в Инстаграм фото пресс-секретаря президента неприличным.

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка выложила в своем Instagram ФОТО супруга с обнаженным торсом.

В кадре запечатлены дети пары, сидящие на диване в халатах. Позади них стоит Дмитрий Песков в махровом полотенце, намотанном на талию.

"Традиционный банный вечер, вся семья в сборе. И это все наши дети Их очень много, но это так здорово", — подписала снимок Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 2 2017 в 11:35 PDT

Большинство фолловеров с негодованием отреагировали на публикацию, осудив Навку за слишком откровенную фотографию официального представителя Кремля.

"Какой кошмар, пресс-секретарь президента страны — с голым торсом в бане", "Такие фото первых лиц выкладывать неприлично", "Мужа выставлять в полотенце негоже, так как не простым (водитель, слесарь) работает, как-то не очень эстетично", "Фото резонансное и безусловно выйдет за пределы нашей страны, я думаю его будут очень сильно тиражировать. Такая публичность ни к чему хорошему не приводила. Татьяна, вы превращаетесь в Ольгу Бузову", "Ой, Татьяна, сейчас ваш снимок по всем новостям полетит. Народ от красных штанов то ещё не отошёл, а тут такое", — предупреждают пользователи соцсетей.