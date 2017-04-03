По мнению экспертов, российская субмарина является самой мощной вражеской лодкой, с которой когда-либо приходилось сталкиваться ВМС США.

Американский эксперт по российским военным делам Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа назвал российскую АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" "самой мощной вражеской лодкой, с которой когда-либо приходилось сталкиваться ВМС США".

Как пишет The National Interest, Кофман заявил, что "возможно, это самая боеспособная атомная подводная лодка, принятая на вооружение вероятным противником".

"На самом деле, 885М - это первая лодка нового типа. Проект был значительно усовершенствован на базе опыта ужшкммт продолжительного проектирования, строительства и испытаний изначального проекта 885", - цитирует Кофмана со ссылкой на местные источники "Российская газета".

Новая подлодка способна поражать не только лишь надводные и подводные объекты, однако и цели на суше.

Обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар уверен, что новая подлодка будет использоваться для охоты за североамериканскими атомными субмаринами.

«Без всякого сомнения, русские располагают порядочным опытом для создания схожих смертоносных субмарин», — добавляет автор.

Основное отличие «Казани», относящейся к проекту 885 М, является совершенная электроника.

АПЛ "Казань" была спущена на воду на северодвинском судостроительном предприятии "Севмаш" 31 марта. Работы по ее достройке продолжаются, на вооружение она пока не принята.