 
TOP 10

1 Польша обвинила диспетчеров РФ в крушении самолета Качиньского

2 «Созданная для охоты»: новая АПЛ «Казань» испугала ВМС США (ВИДЕО)

3 Опубликовано ФОТО жуткого избиения режиссера Суриной в Париже

4 СМИ: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на ВИДЕО

5 Трамп объяснил, почему не пожал руку Ангеле Меркель

6 В Рязанской области мужчина зарезал трёх детей и сожительницу

7 В Одессе скончался артист из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Сергей Олех (ФОТО)

8 Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ (ВИДЕО)

9 Навка выложила в Instagram неприличное ФОТО Пескова без одежды

10 СМИ заполучили порно-видео с Бритни Спирс (ФОТО)

Новости наших партнеров

Ученые выяснили, в каких странах живут самые плаксивые дети

Опубликовано 03.04.17 13:38 Ученые выяснили, в каких странах живут самые плаксивые дети

Ученые выяснили, что в среднем младенцы плачут по два часа в сутки; самый «плаксивый» возраст составляет шесть недель.

Британские психологи установили, что в Великобритании, Италии, Нидерландах и Канаде младенцы плачут чаще и дольше, чем в Дании, Германии и Японии. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Ученые сопоставили результаты наблюдений за 8700 новорожденными детьми в Германии, Дании, Японии, Канаде, Италии, Нидерландах и Великобритании. Исследование опубликовано в журнале Journal of Pediatrics.

Исследователи обнаружили, что в первые две недели жизни младенец, в среднем, плачет около двух часов в сутки. Затем продолжительность плача начинает расти и к шестой ужшкммт неделе достигает двух часов 15 минут в сутки. С этого возраста дети плачут реже. К 12 неделям плач занимает в среднем один час 10 минут в сутки.

В исследовании отмечены значительные отклонения от среднего значения. Некоторые младенцы плачут не дольше 30 минут в день, другим не хватает и пяти часов. Разница во многом зависит от страны, в которой они родились. В частности, в Канаде самая большая доля младенцев, которые плачут свыше трех часов по меньшей мере три дня в неделю: 34,1 процента. В Дании таких детей не более 5,5 процентов.
Другие материалы по этой теме

"Дебил из многодетной семьи": Божена Рынска оскорбила ребенка, попавшего под джип в Питере

Экстрасенсы довели до слез участников шоу "Танцы" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга