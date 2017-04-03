В Госдуме предложили сажать на 6 лет за кражу электричества

В Госдуме разработан законопроект, устанавливающий наказание за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства сроком до 6 лет лишения свободы.

Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили для получения отзыва в правительство и Верховный суд РФ проект закона, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства, передает ТАСС.

Как пояснил журналистам Старшинов, нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. "Мы считаем, что ужшкммт к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства, - сказал он. - Это позволит устранить имеющийся правовой пробел".

В случае принятия поправки кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

По словам Старшинова, необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства. При этом, отметил политик, в законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности.