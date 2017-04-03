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Избранный президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку

Опубликовано 03.04.17 10:55 Избранный президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за поддержку

Премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента страны.

Занимавший ранее должность премьер-министр Сербии, а теперь - новоизбранный президент страны Александр Вучич объявил о своей победе на выборах и поблагодарил главу РФ Владимира Путина за поддержку.

"Граждане Сербии, я горд, что мы получили огромное доверие людей, из 3 млн 700 тыс. человек, пришедших на выборы, 2 млн 35 тыс. отдали голоса за меня. Я набрал на 12% больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Пока нет Данных из Косово и Метохии, мы ожидаем там убедительную победу ужшкммт с результатом в 75% голосов", - цитирует Вучича ТАСС.

Вучич отметил, что получил на 430 тысяч голосов больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые, поэтому "важно, чтобы победа была чистой, как слеза, чтобы ничего нельзя было толковать как-то иначе".

"Особенно хочу выразить благодарность госпоже Меркель и Владимиру Владимировичу Путину за то, что имели смелость вести переговоры с Сербией и со мной как с председателем правительства и в ходе кампании, хотя я им обоим сказал, что оставалось соответственно пятнадцать и три дня до наступления предвыборной тишины. Спасибо им за это, и это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне", - сказал он.

Согласно последним данным, Вучич набрал порядка 55-59% голосов, что обеспечивает ему победу в первом туре.
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