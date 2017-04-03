В апреле жители России увидят "неуловимый" Меркурий, "противостояние" Юпитера и звездопад

Сразу три редких астрономических явления будут видны в небе над Россией в апреле 2017.

Жители России в апреле смогут увидеть несколько астрономических событий - оппозицию Юпитера, "неуловимый" Меркурий и метеорный поток Лириды, сообщил в интервью ТАСС член правления Ассоциации планетариев России, директор уфимского планетария Анатолий Денисов.

По его словам, в первой половине апреля можно на закате попытаться отыскать Меркурий, который называют неуловимым из-за трудной доступности для наблюдений. Наиболее благоприятное время для ее наблюдений наступает в период, когда она на небе ужшкммт максимально удаляется от Солнца.

По его словам, в начале апреля Меркурий будет виден в течение двух часов после захода Солнца, на западе, у самого горизонта как яркая звездочка. Спустя неделю хорошей видимости блеск Меркурия резко ослабнет, его все труднее будет отыскать на фоне светлого неба. К середине месяца продолжительность его видимости очень сократится. А 20 апреля он вступит в нижнее соединение с Солнцем, то есть будет находиться на прямой между Землей и Солнцем, перестав быть видимым.

Оппозиция или противостояние Юпитера произойдет 7 апреля. В этот момент планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля расположится в середине. Это время самое благоприятное для наблюдения планеты, так как она будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли и иметь наибольшую яркость.

Юпитер восходит вечером, поднимаясь высоко над горизонтом к середине ночи, и заходит утром. Его легко отыскать, поскольку это самая яркая "звезда" на ночном небе. В бинокли вблизи Юпитера можно увидеть его самые крупные спутники - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, открытые Галилео Галилеем в 1610 году. А в телескоп можно рассмотреть пояса и зоны Юпитера и знаменитое Большое Красное Пятно, рассказал директор планетария. Такой планета будет видна примерно месяц.

Еще одним значимым астрономическим событием месяца станет метеорный поток Лириды, действующий с 16 по 25 апреля. В это время Земля будет проходить сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1). В результате пылевые частицы, влетая в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорая, создадут красивый эффект "падающей звезды".

В этом году максимум Лирид ожидается в утренние часы 22 апреля, в течение часа должно наблюдаться до 20 метеоров. Радиант потока виден всю ночь, но лучше всего Лириды наблюдать с полуночи и до рассвета, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом. Убывающая Луна в фазе меньше последней четверти взойдет только перед рассветом и существенно не помешает наблюдению метеоров.