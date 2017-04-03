YouTube ВИДЕО: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на камеру
Опубликовано 03.04.17 10:00
Как утверждает жительница Израиля, ей удалось запечатлеть на Ютуб ВИДЕО неуловимого граффитиста.
Жительница Израиля заявила, что ей удалось снять на видео неуловимого граффити-художника Бэнкси во время работы в одном из торговых центров страны.
По ее утверждению, молл открывается в 10 утра, но при необходимости туда можно попасть и раньше: для этого нужно вписать своё имя в список у охраны. Тем утром женщина вносила свои данные, когда увидела в списке английское ужшкммт имя. Охранник сказал ей, что это "художник из Англии".
Женщине удалось запечатлеть художника на видео. Она застала его в одном из павильонов в шляпе и камуфляжных брюках с трафаретом в руках.
Увидев незнакомку, он опустил голову и попытался закрыть лицо рукой.
YouTube ВИДЕО: художника Бэнкси впервые сняли на ВИДЕО
По мнению израильтянки, ей удалось выследить и снять на видео самого неуловимого Бэнкси, выставка которого как раз недавно открылась в Вифлееме.
Появившееся на YouTube ВИДЕО вызвало горячие споры в Сети. Интернет-пользователи начали активно обсуждать ролик, отмечая, что рано или поздно кто-то должен был рассекретить Бэнкси. Другие пользователи настаивают на том, что личность художника должна оставаться тайной, как часть его имиджа.
А скептики уверены, что на видео вовсе не Бэнкси, по их мнению знаменитый неуловимый художник никогда бы не появился на улице без балаклавы.