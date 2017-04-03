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YouTube ВИДЕО: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на камеру

Опубликовано 03.04.17 10:00 YouTube ВИДЕО: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на камеру

Как утверждает жительница Израиля, ей удалось запечатлеть на Ютуб ВИДЕО неуловимого граффитиста.

Жительница Израиля заявила, что ей удалось снять на видео неуловимого граффити-художника Бэнкси во время работы в одном из торговых центров страны.

По ее утверждению, молл открывается в 10 утра, но при необходимости туда можно попасть и раньше: для этого нужно вписать своё имя в список у охраны. Тем утром женщина вносила свои данные, когда увидела в списке английское ужшкммт имя. Охранник сказал ей, что это "художник из Англии".

Женщине удалось запечатлеть художника на видео. Она застала его в одном из павильонов в шляпе и камуфляжных брюках с трафаретом в руках.

Увидев незнакомку, он опустил голову и попытался закрыть лицо рукой.

YouTube ВИДЕО: художника Бэнкси впервые сняли на ВИДЕО

По мнению израильтянки, ей удалось выследить и снять на видео самого неуловимого Бэнкси, выставка которого как раз недавно открылась в Вифлееме.

Появившееся на YouTube ВИДЕО вызвало горячие споры в Сети. Интернет-пользователи начали активно обсуждать ролик, отмечая, что рано или поздно кто-то должен был рассекретить Бэнкси. Другие пользователи настаивают на том, что личность художника должна оставаться тайной, как часть его имиджа.

А скептики уверены, что на видео вовсе не Бэнкси, по их мнению знаменитый неуловимый художник никогда бы не появился на улице без балаклавы.
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